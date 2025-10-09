Donald Trump fala em reconstrução de Gaza com ajuda de países árabes

O presidente dos EUA, Donald Trump, destacou que os EUA acabaram com a guerra em Gaza e mencionou que o acordo inicial alcançado entre Israel e Hamas "criou paz ampla" no Oriente Médio, em comentário durante reunião de Gabinete, nesta quinta-feira. Segundo ele, Gaza será reconstruída em breve, com financiamento de países árabes.
"Eu acho que será uma paz duradoura, e espero que seja uma paz eterna no Oriente Médio. Os reféns devem ser libertados na segunda ou terça-feira. Pegá-los é um processo complicado. Esse será um dia de alegria, vou tentar visitar Israel. Estamos olhando as datas e iremos ao Egito, onde teremos uma assinatura oficial do acordo", afirmou Trump, que também elogiou países árabes da região que participaram das negociações.]
Durante coletiva na Casa Branca, o republicano disse que espera participar de uma cerimônia de cessar-fogo, que será realizada no Egito. Na manhã desta quinta-feira (9), Trump e o presidente egípcio, Abdel Fattah Khalil el-Sisi, conversaram por telefone. Ele reforçou o convite para que o presidente americano participe da cerimônia.
Ainda em relação ao Oriente Médio, o republicano disse que quer ver o Irã reconstruir o país e afirmou que a administração americana irá negociar sanções com Teerã. "O Irã não pode ter armas nucleares. Os iranianos querem negociar agora e falaram que são totalmente a favor do acordo de Gaza", pontuou. Trump destacou que tentará fazer uma viagem para o Oriente Médio "em breve".