László Krasznahorkai ganha o Prêmio Nobel de Literatura 2025

O escritor húngaro László Krasznahorkai, de 71 anos, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2025. O anúncio foi feito pela Academia Sueca, responsável pela honraria, na manhã desta quinta-feira (9). A honraria foi concedida ao autor "por sua obra convincente e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte", conforme anunciou a instituição.
O Nobel de Literatura é concedido a um autor pelo conjunto de sua obra. O vencedor leva 11 milhões de coroas suecas, cerca de R$ 6 milhões na cotação atual. Tradicionalmente, os organizadores do prêmio ligam para o escolhido antes do anúncio oficial. Durante o anúncio, Mats Malm, secretário permanente e porta-voz da Academia Sueca, disse que tinha acabado de falar com László Krasznahorkai por telefone, "durante uma visita a Frankfurt, onde ele estava."
Krasznahorkai era um dos nomes mais cotados para receber o Nobel de Literatura neste ano. Ele aparecia com chances de 10/1 nas principais casas de apostas da Inglaterra, ao lado da chinesa Can Xue. O escritor brasileiro Milton Hatoum chegou a aparecer entre as apostas, com chances de 24/1.
No ano passado, a Academia Sueca surpreendeu ao conceder o prêmio à romancista Han Kang, de 54 anos, a primeira sul-coreana a receber o Nobel de Literatura e uma das mais jovens a conquistar o feito.