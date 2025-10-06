Nas redes sociais, Trump diz ter gostado da reunião com Lula

Com agências

Após telefonema na manhã desta segunda-feira (6), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter gostado de conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma publicação na Truth Social, o chefe de Estado disse que os dois devem se reunir novamente em um "futuro não tão distante".

Às 13h36 desta segunda-feira, Trump disse ter tido uma "conversa muito boa com o presidente Lula". O presidente norte-americano ainda afirmou que Brasil e Estados Unidos se "darão bem juntos".

"Nesta manhã, eu tive uma conversa muito boa com o presidente Lula, do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas principalmente sobre Economia e Comércio entre os nossos dois Países. Nós teremos novas discussões, e estaremos juntos em um futuro não tão distante, no Brasil e nos Estados Unidos. Eu curti a conversa - nossos países se darão bem juntos", escreveu em inglês.

Nas redes sociais, Donald Trump diz ter "curtido" a conversa com o presidente Lula Truth Social/Reprodução/JC