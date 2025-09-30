Exército norte-americano eliminou quatro barcos com drogas da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (30) que as Forças Armadas americanas "eliminaram quatro barcos com drogas que iam da Venezuela ao nosso país", em discurso no Departamento de Guerra (antigo Departamento de Defesa). A declaração ocorre em meio a um reforço militar americano no Caribe e a relatos de que autoridades do Pentágono estão elaborando opções para atingir rotas e alvos do narcotráfico dentro da Venezuela.

Fontes ouvidas pela NBC News dizem que ataques a alvos do narcotráfico dentro do território venezuelano "podem começar em questão de semanas", embora, até agora, Trump não tenha aprovado formalmente uma operação desse tipo. A escalada faz parte de uma pressão do governo do republicano para que o presidente do país sul-americano, Nicolás Maduro, faça mais para conter o fluxo de drogas para fora do país.

"A Venezuela está bem perigosa com as drogas e outras coisas. Nós temos muitas drogas vindo da Venezuela para os Estados Unidos pela água. Atingimos várias embarcações. E desde que fizemos isso, não temos mais drogas vindo para os EUA pela água", afirmou Trump. "Agora vamos olhar para os cartéis. Vamos analisar muito seriamente os cartéis que vêm por terra", acrescentou o republicano, antes de participar de um evento com militares americanos.

No mesmo pronunciamento no Departamento de Guerra, Trump ainda afirmou que o governo vai mandar militares para Chicago "em breve. Eles têm um prefeito estúpido e terrível", afirmou, sem mencionar o nome do democrata Brandon Johnson, repetindo o que fez anteriormente com a capital federal, Washington.