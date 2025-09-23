Assembleia-Geral da ONU tem discursos seguidos de Lula e Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o primeiro líder a discursar na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23), de acordo com a tradição segundo a qual o Brasil abre as falas dos chefes de Estado. Em seguida, seu homólogo americano, Donald Trump, falará na tribuna, seguindo a ordem que se repete desde 1955, com algumas raras exceções.

Antes do brasileiro, falam o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock. Confira a ordem dos discursos abaixo:

Discursos pela manhã:

- Secretário-geral da ONU, António Guterres

- Presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock

- Brasil

- EUA

- Indonésia

- Turquia

- Peru

- Jordânia

- Coreia do Sul

- Qatar

- Suriname

- Lituânia

- Portugal

- Uruguai

- Eslovênia

- Egito

- Cazaquistão

- África do Sul

- Uzbequistão

Discursos pela tarde:

- Mongólia

- Turcomenistão

- Chile

- Tadjiquistão

- Líbano

- França

- Quirguistão

- El Salvador

- Polônia

- Moçambique

- México

- Vietnã

- Angola

- Romênia

- Marrocos

- Maldivas

- Iraque

- Finlândia

- Bósnia-Herzegovina