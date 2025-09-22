Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalArgentina

Publicada em 22 de Setembro de 2025 às 15:58

Secretário de Trump afirma que fará o possível para ajudar Milei a superar crise

Secretário Scott Bessent afirmou que todas as opções de estabilização estão sobre a mesa

Secretário Scott Bessent afirmou que todas as opções de estabilização estão sobre a mesa

Leon Neal/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Em meio a uma sequência de turbulências no mercado e escalada do dólar na Argentina, Javier Milei espera voltar da viagem aos Estados Unidos com um socorro do Tesouro americano. Nesta segunda-feira (22), o secretário Scott Bessent afirmou que "todas as opções de estabilização estão sobre a mesa". Essas alternativas podem incluir linhas de swap (acordo entre bancos centrais para trocar moedas), compras diretas de moeda estrangeira e de dívida pública.
Em meio a uma sequência de turbulências no mercado e escalada do dólar na Argentina, Javier Milei espera voltar da viagem aos Estados Unidos com um socorro do Tesouro americano. Nesta segunda-feira (22), o secretário Scott Bessent afirmou que "todas as opções de estabilização estão sobre a mesa". Essas alternativas podem incluir linhas de swap (acordo entre bancos centrais para trocar moedas), compras diretas de moeda estrangeira e de dívida pública.
"A Argentina é um aliado sistemicamente importante dos Estados Unidos na América Latina, e o Tesouro dos EUA está disposto a fazer o que for necessário dentro de seu mandato para apoiar a Argentina", escreveu o funcionário de Trump no X.
LEIA TAMBÉM: Pentágono exige que jornalistas submetam reportagens a sua aprovação
O objetivo é dar fôlego às reservas do país e conseguir cumprir com o vencimento de uma parcela da dívida de US$ 4 bilhões em janeiro de 2026 e de US$ 4,5 bilhões em julho, segundo afirmou Milei a um veículo do interior do país.
Milei vai aos EUA para participar da Assembleia das Nações Unidas e também se encontrar com o presidente norte-americano, Donald Trump. Na semana passada, disse que os dois governos estavam cozinhando um acordo, sem detalhar as condições. Segundo fontes próximas ao governo, estariam na mesa desde preferência a empresários americanos em privatizações e explorações de recursos naturais.
A última semana foi de forte turbulência no mercado, com o dólar oficial estourando o teto das bandas de flutuação pela primeira vez desde a adoção do sistema, em abril. O BCRA (Banco Central da República Argentina) teve de intervir, com a venda de US$ 1,1 bilhão em três dias.
Na manhã desta segunda-feira, o dólar oficial era vendido a 1.515 pesos argentinos; o paralelo (blue), a 1.520 pesos. O teto da banda de flutuação está pouco acima dos 1.470 pesos. O ministro da Economia, Luis Caputo, chegou a dizer a um canal de streaming que venderia "até o último dólar no teto da banda".
Em busca de acumular dólares, o governo da Argentina confirmou que vai zerar os impostos para exportações (as chamadas "retenciones") para grãos até 31 de outubro, pouco depois das eleições legislativas nacionais, no dia 26.
 

Notícias relacionadas