Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 18 de Setembro de 2025 às 17:16

Trump diz que acordo entre EUA e Reino Unido ajudará no domínio do setor de IA

Visita faz parte de um esforço do governo britânico para estreitar relações com Trump

Visita faz parte de um esforço do governo britânico para estreitar relações com Trump

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que firmar parceria com o Reino Unido em tecnologia e ciência ajudará ambas as potências a dominarem a liderança no setor de inteligência artificial (IA). O comentário foi realizado durante encontro de empresários em Londres, ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, onde ambos assinaram um acordo de cooperação.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que firmar parceria com o Reino Unido em tecnologia e ciência ajudará ambas as potências a dominarem a liderança no setor de inteligência artificial (IA). O comentário foi realizado durante encontro de empresários em Londres, ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, onde ambos assinaram um acordo de cooperação.
Empresas incluindo a Microsoft, OpenAI e Blackstone se comprometeram a investir mais de US$ 200 bilhões em investimentos no Reino Unido ao longo da próxima década, e empresas britânicas, incluindo a gigante farmacêutica GSK, disseram que investiriam nos Estados Unidos. Embora tais promessas sejam comuns durante visitas deste tipo, o governo britânico certamente as verá como uma vitória em um momento em que está lutando para demonstrar que pode aumentar o crescimento econômico.
LELIA MAIS: Trump e Starmer anunciam investimentos em tecnologia e energia nuclear
Embora Trump e Starmer tenham visões divergentes na maioria das políticas de clima e energia, eles parecem concordar sobre a energia nuclear. Os dois governos fecharam um acordo para construir mais usinas nucleares no Reino Unido. O governo de Starmer prometeu acelerar as revisões de novas usinas propostas, enquanto Trump emitiu ordens executivas para agilizar as aprovações de reatores nucleares nos Estados Unidos.
A visita de Estado faz parte de um esforço do governo britânico para estreitar relações com Trump, um presidente americano que sinalizou ceticismo à atual ordem mundial, forjada no período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial.
"Os laços entre nossos países não têm preço, são inquebráveis independente do que façamos hoje e vamos torná-las mais próximas do que nunca", disse o norte-americano. Segundo ele, o acordo com o Reino Unido envolve uma cooperação ampla em tecnologia, inovação e ciência, principalmente nas áreas de IA, energia nuclear, computação quântica e desenvolvimento de rede móvel 6G. "Precisaremos de muita energia de fontes confiáveis para a inteligência artificial", ressaltou, acrescentando que pretende ampliar a capacidade industrial de ambos os países.
O presidente dos EUA também disse querer trabalhar com o Reino Unido na desregulação da economia, citando como exemplo políticas que já implementou nos Estados Unidos, como os cortes de impostos e a aprovação do "grande e lindo" projeto orçamentário.
Trump apontou ainda o foco de investimentos públicos em infraestrutura como a "melhor forma de gastos" pelo governo. "Em breve, veremos grandes construções no nosso país. Empresas de IA, automóveis e farmacêuticas, todas querem ir para lá", disse.
Sobre outras políticas, Trump voltou a defender que não há inflação nos EUA e que as tarifas estão trazendo "trilhões de dólares" em receita, além de contribuir para a atração de investimentos para o país. "Não seríamos capazes de receber um fragmento dos investimentos que tivemos nos últimos meses sem a existência das tarifas", frisou o republicano.
Ao comentar o acordo, Starmer afirmou que a parceria trará "prosperidade tecnológica aos dois lados do Atlântico" e "quebrará recordes", com grandes investimentos da Nvidia, Salesforce, Google e "muito mais" no Reino Unido.

Notícias relacionadas