ONU acusa Netanyahu de genocídio na Cidade de Gaza

crise humanitária em larga escala na cidade O Exército de Israel avançou em sua ofensiva na Cidade de Gaza nesta terça-feira (16) em meio a uma, que está em ruínas devido a dois anos de incursões militares e bombardeios. A incursão na maior cidade de Gaza visa "destruir a infraestrutura militar do Hamas", de acordo com os militares e pode levar meses para ser concluída, segundo relatos da mídia israelense.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, declarou que "Gaza está em chamas" após o início da operação, que contou com uma série de bombardeios. Segundo Tel-Aviv, apesar das múltiplas incursões em larga escala na Cidade de Gaza durante a guerra, o Hamas conseguiu voltar à cidade depois da saída dos militares. Por isso, Tel-Aviv prometeu tomar o controle de toda a cidade, que vive uma epidemia de fome, segundo especialistas.

Um oficial militar israelense, falando sob condição de anonimato à Associated Press (AP), disse que a "fase principal" da operação na Cidade de Gaza havia começado. Ataques aéreos têm atingido a cidade por semanas. O Exército israelense acredita que restam aproximadamente 2 mil terroristas do Hamas na Cidade de Gaza, bem como túneis usados pelo grupo. As capacidades militares do Hamas foram vastamente diminuídas após quase dois anos de guerra, e atualmente o grupo realiza principalmente ataques de guerrilha, com pequenos grupos de combatentes plantando explosivos ou atacando postos militares.

Estima-se que 1 milhão de palestinos viviam na região da Cidade de Gaza antes do início da ofensiva israelense. Segundo dados do Exército, 350 mil pessoas já deixaram a cidade.

Familiares de reféns pedem fim da operação

Durante a noite, familiares dos reféns israelenses mantidos em Gaza protestaram em frente à residência do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em Jerusalém, pedindo que ele parasse a ofensiva. "Netanyahu deu a ordem para bombardear meu filho", disse Anat Angrast, cujo filho Matan está em Gaza como refém. "Ele sabe que Matan está em perigo imediato devido à operação em Gaza, no entanto, decidiu bombardeá-lo até a morte. Ele é o único que decidirá se Matan vive ou morre."

Israel acredita que cerca de 20 dos reféns ainda estão vivos. O Hamas disse que só libertará os cativos restantes em troca de prisioneiros palestinos, um cessar-fogo duradouro e uma retirada israelense de Gaza. Em uma visita a Israel, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sugeriu que ainda pode haver tempo para um fim negociado da guerra. "Em algum momento, isso tem que acabar. Em algum momento, o Hamas tem que ser desarmado, e esperamos que isso possa acontecer através de uma negociação", ele disse. "Mas eu acho que, infelizmente, o tempo está se esgotando."

ONU acusa Israel de genocídio

No mesmo dia em que o Exército de Israel iniciou uma operação militar para tomar a Cidade de Gaza, uma equipe de especialistas independentes do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas concluiu que Israel está cometendo genocídio em Gaza em um relatório divulgado nesta terça-feira. A Comissão de Inquérito que foi criada há quatro anos tem documentado repetidamente supostos abusos de direitos humanos e violações em Gaza desde os ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro de 2023.

Embora nem a comissão nem o conselho de 47 países-membros para o qual trabalha dentro do sistema da ONU possam tomar ações contra um país, as descobertas podem ser usadas por promotores no Tribunal Penal Internacional ou no Tribunal Internacional de Justiça da ONU. Israel se recusou a cooperar com a comissão e acusa a ONU de ser antissemita.

No início deste ano, a administração Trump, um importante aliado israelense, retirou os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos. A equipe baseou suas conclusões nos cinco critérios da convenção para avaliar se ocorreu um genocídio: matar membros de um grupo; causar a seus membros dano corporal ou mental grave; impor medidas destinadas a impedir nascimentos no grupo; infligir deliberadamente condições calculadas para provocar a "destruição física" do grupo; e deslocar este grupo à força.

Segundo a convenção, uma determinação de genocídio poderia ser feita mesmo se apenas um desses cinco critérios for atendido - e a comissão disse que quatro foram. Apenas o critério de transferência forçada não foi atendido, disse. Navi Pillay, a ex-Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos que liderou o grupo que escreveu o relatório, disse que "a responsabilidade pelos crimes de atrocidade recai sobre as autoridades israelenses nos mais altos escalões" ao longo da guerra de quase dois anos.

Sua comissão concluiu que Netanyahu, assim como o presidente israelense Isaac Herzog e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, incitaram à realização de um genocídio. "A Comissão conclui que Israel é responsável pela comissão de genocídio em Gaza", disse Pillay, o presidente da comissão. "É claro que existe a intenção de destruir os palestinos em Gaza por meio de atos que atendem aos critérios estabelecidos na Convenção do Genocídio."