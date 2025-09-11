Maduro lança operação militar 'de resistência' contra EUA

Na madrugada desta quinta-feira (11), a Venezuela anunciou o início de uma operação militar "de resistência", em resposta ao que classificou como ameaça dos Estados Unidos, que mobilizaram tropas e navios em águas internacionais do Caribe próximas ao país latino-americano.

O ditador Nicolás Maduro falou em 284 "frentes de batalha" em todo o país, mas não especificou o número de tropas envolvidas e nem o que significariam essas frentes, uma vez que o território da Venezuela, até o momento não foi alvo de ataque.

LEIA TAMBÉM: Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

A mobilização militar abrange instalações petrolíferas, de serviços públicos, aeroportos e pontos de fronteira. "Estes mares, esta terra, estes bairros, estas montanhas, estas imensidões e as riquezas destas terras pertencem ao povo da Venezuela, jamais pertencerão ao império norte-americano", declarou Maduro em uma comunidade entre Caracas e a cidade costeira de La Guaira.

Nas últimas semanas, Washington enviou oito navios ao Sul do Caribe para o que definiram como manobras de combate ao narcotráfico internacional. Embora não tenham anunciado oficialmente uma ação direta contra a Venezuela, Maduro denunciou o que chamou de cerco. "Este povo não está órfão, este povo não está sozinho", afirmou o ditador em um discurso transmitido pela televisão. "Se tivermos que voltar a combater, combateremos pela liberdade de nossa grande pátria".

A crise entre os dois países se agravou após as forças americanas destruírem uma lancha com um míssil e matarem 11 pessoas, chamadas pelo presidente Donald Trump de narcoterroristas, que haviam partido da costa venezuelana. O americano não apresentou publicamente qualquer evidência de que havia drogas no barco e de que as pessoas fossem traficantes.