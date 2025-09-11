União Europeia libera € 1 bilhão à Ucrânia e indica que pode antecipar mais recursos

A Comissão Europeia, o principal órgão executivo da União Europeia (UE), desembolsou uma parcela adicional de € 1 bilhão do seu empréstimo excepcional de assistência à Ucrânia. Os recursos liberados serão reembolsados com valores de ativos estatais russos imobilizados na UE.

No total, a contribuição para a iniciativa de empréstimos no âmbito do acordo de assistência à Ucrânia chega a € 18,1 bilhões. O programa liderado pelo G7 tem o propósito de oferecer, coletivamente, aproximadamente € 45 bilhões em apoio financeiro à Ucrânia diante da guerra promovida pela Rússia.

Considerando essa liberação, o total de empréstimos concedidos pela Comissão ao país de Volodymyr Zelensky dentro do programa atinge € 4 bilhões desde o início do ano. As discussões com a Ucrânia sobre o calendário para os desembolsos subsequentes estão em curso, informou a Comissão em comunicado.

O órgão executivo europeu informou ainda que está pronto para disponibilizar antecipadamente os fundos restantes do programa de assistência, em conformidade com as necessidades do país, conforme solicitado pelos líderes europeus no Conselho Europeu Extraordinário do início deste mês.

Enquanto isso, após as incursões de drones russos na Polônia, o presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu que irá mobilizar três caças Rafale para contribuir com a proteção do espaço aéreo polonês e do flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "Assumi esse compromisso ontem com o primeiro-ministro polonês", escreveu ele no X nesta quinta-feira.

Macron afirmou que também discutiu o assunto com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. "A segurança do continente europeu é nossa maior prioridade. Não cederemos à crescente intimidação da Rússia", acrescentou ele na postagem.