Democratas publicam suposta carta de aniversário de Trump a Jeffrey Epstein

Deputados democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos divulgaram, nesta segunda-feira (8), uma cópia do que seria uma carta do presidente Donald Trump ao financista Jeffrey Espstein, que se suicidou em 2019, após ser preso sob acusações de abuso e exploração sexual de menores.
O jornal americano Wall Strret Journal já havia revelado a existência da carta em julho deste ano, ao detalhar que o bilhete faz parte de um álbum comemorativo organizado por Ghislaine Maxwell, então braço direito de Epstein.
O texto simula um diálogo entre Trump e Epstein:
- Narração: Deve haver mais para a vida do que ter tudo.
- Donald: Sim, há, mas não vou te dizer o que é.
- Jeffrey: Nem eu, já que também sei o que é.
- Donald: Temos certas coisas em comum, Jeffrey.
- Jeffrey: Sim, temos, pensando bem.
- Donald: Enigmas nunca envelhecem, você já percebeu?
- Jeffrey: Aliás, ficou claro para mim da última vez que te vi.
- Trump: Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário -e que cada dia seja um segredo maravilhoso.
Após a publicação do Wall Stree Journal, o presidente negou ser o autor do conteúdo. "Não sou eu. É uma coisa falsa. É uma história falsa do jornal", disse ele. "Nunca escrevi um desenho na minha vida. Não desenho mulheres", acrescentou. "Não é a minha linguagem. Não são as minhas palavras." Trump processou o jornal, como afirmou que o faria.
Agências