Governador Axel Kicillof desponta como potencial líder do Peronismo, após derrota do partido de Milei

As eleições provinciais de Buenos Aires destacaram o governador Axel Kicillof como potencial líder do Peronismo, após seu partido derrotar o La Liberdade Avança, do presidente Javier Milei, no domingo. Os resultados apontam que o esquerdista Fuerza Pátria teve cerca de 47% dos votos, contra apenas 34% do partido ultraliberal.

Milei reconheceu a derrota e prometeu revisar suas estratégias, mas manteve seu compromisso com reformas econômicas. Analistas esperavam uma derrota menor, mas o resultado em Buenos Aires, que representa quase 40% da população, pode fortalecer seus rivais.

Kicillof, em discurso, criticou as políticas do ultraliberal e destacou que as urnas mostraram descontentamento com os cortes de gastos, enfatizando a importância de investimentos em obras públicas, educação e saúde. Um dos críticos de oposição mais ferozes, o governador da província de Buenos Aires passou a ser considerado o melhor posicionado para a liderança futura do Peronismo.

A eleição provincial era vista como um teste para o partido de Milei antes das eleições legislativas de outubro, em meio ao escândalo de corrupção no governo. Para conseguir implementar suas reformas econômicas radicais, o presidente terá que expandir em outubro a pequena minoria de seu partido no Congresso dominado pela oposição para cumprir sua promessa de "transformar o país".

Os peronistas agora são o maior bloco no congresso fragmentado da Argentina e usaram seus números para aprovar medidas de gastos sociais que estão testando os esforços de Milei para equilibrar o orçamento da Argentina, enquanto a economia enfrenta dificuldades. A confiança do consumidor está em queda, com desemprego e taxas de juros em alta, enquanto o governo tenta controlar a inflação e intervém constantemente no câmbio para estabilizar o peso.