Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 05 de Setembro de 2025 às 10:38

Irlanda deportou 42 brasileiros desde junho, incluindo 15 presos

Ministro da Justiça da Irlanda, Jim O'Callaghan, afirmou que todos os deportados estavam em situação irregular

Ministro da Justiça da Irlanda, Jim O'Callaghan, afirmou que todos os deportados estavam em situação irregular

Arquivo pessoal/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O governo da Irlanda deportou 42 cidadãos brasileiros desde junho, entre eles 15 que cumpriam pena de prisão, informou o ministro da Justiça, Jim O'Callaghan. Segundo ele, todos os deportados estavam em situação irregular no país.
O governo da Irlanda deportou 42 cidadãos brasileiros desde junho, entre eles 15 que cumpriam pena de prisão, informou o ministro da Justiça, Jim O'Callaghan. Segundo ele, todos os deportados estavam em situação irregular no país.
Em entrevista à rádio pública RTÉ, o ministro explicou que os presos enviados ao Brasil já estavam próximos da libertação e provavelmente não teriam sido soltos tão brevemente não fosse a medida do governo irlandês. "Muitos estavam no fim da pena e foram devolvidos por esse motivo. Isso também ajuda a liberar espaço nas prisões", afirmou.
A decisão, de acordo com O'Callaghan, integra uma estratégia mais ampla do governo para aliviar a superlotação do sistema prisional. O Serviço Prisional da Irlanda reconheceu nesta semana que opera "muito além de seus limites", com instalações superlotadas e falta de vagas em diversos conjuntos penitenciários.
O ministro ressaltou ainda que a política não se aplica a condenados por crimes graves ou em início de cumprimento da pena. "Estamos falando de pessoas que não têm autorização para permanecer aqui. É preferível que cumpram a parte final da sentença em seus países de origem", defendeu.
As deportações de brasileiros foram realizadas em voos comerciais. O'Callaghan explicou que a escolha por este tipo de viagem se deu porque, ao fretar aeronaves exclusivas, é necessário reunir pessoas da mesma nacionalidade, o que nem sempre é logisticamente viável.
Dados do Departamento de Justiça da Irlanda indicam que, do início do ano até agosto, foram emitidas 2.713 ordens de deportação, quase o dobro do registrado no mesmo período de 2023 (1.285). No total, 1.386 pessoas já deixaram o país em 2025 por diferentes mecanismos, que podem incluir deportações forçadas, como o caso destes brasileiros, e retornos voluntários.
A Irlanda também realizou outras operações coletivas de repatriação em 2025. Em junho, 35 pessoas -incluindo cinco crianças- foram enviadas de volta à Nigéria em um voo fretado. Mais cedo, em fevereiro, outros 32 cidadãos da Geórgia foram deportados da mesma forma.
Na ocasião da repatriação de georgianos, O'Callaghan afirmou que o descumprimento de ordens de expulsão exige consequências e que, sem sua aplicação, "o sistema de asilo perde o sentido".

Notícias relacionadas