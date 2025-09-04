Número de mortos no terremoto no Afeganistão sobe para 2.205, diz Taleban

Centenas de corpos foram recuperados de casas em vilarejos nas montanhas destruídas por um grande terremoto no Afeganistão no início desta semana, elevando o número de mortos para 2.205, disse um porta-voz do governo do Taleban nesta quinta-feira (4).

O terremoto superficial, de magnitude 6, atingiu a região montanhosa e remota do Leste do país na noite de domingo, 31 de agosto, arrasando vilarejos e prendendo pessoas sob os escombros. A maioria das vítimas estava na província de Kunar, onde as pessoas normalmente vivem em casas de madeira e tijolos de barro ao longo de vales íngremes de rios separados por altas montanhas.

Cerca de 98% dos prédios da província foram danificados ou destruídos, de acordo com uma avaliação divulgada na quinta-feira pela organização de caridade Islamic Relief. As agências de ajuda humanitária disseram que precisavam urgentemente de pessoal e suprimentos para cuidar dos sobreviventes da região.

Estimativas anteriores indicavam que cerca de 1.400 pessoas foram mortas. O porta-voz do Taleban, Hamdullah Fitrat, atualizou nesta quinta, o número de mortos e disse que os esforços de busca e resgate continuavam. "Tendas foram montadas para as pessoas e a entrega de primeiros socorros e suprimentos de emergência está em andamento", disse Fitrat.

O terreno acidentado está dificultando os esforços de socorro. Autoridades do Taleban mobilizaram helicópteros e comandos do exército para ajudar os sobreviventes. Trabalhadores humanitários relataram caminhar por horas para chegar a vilarejos isolados por deslizamentos de terra e desabamentos de rochas.