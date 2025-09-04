Porto Alegre,

Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 16:31

Número de mortos no terremoto no Afeganistão sobe para 2.205, diz Taleban

Terreno acidentado está dificultando os esforços de socorro na região

AFP/JC
Agências
Centenas de corpos foram recuperados de casas em vilarejos nas montanhas destruídas por um grande terremoto no Afeganistão no início desta semana, elevando o número de mortos para 2.205, disse um porta-voz do governo do Taleban nesta quinta-feira (4).
O terremoto superficial, de magnitude 6, atingiu a região montanhosa e remota do Leste do país na noite de domingo, 31 de agosto, arrasando vilarejos e prendendo pessoas sob os escombros. A maioria das vítimas estava na província de Kunar, onde as pessoas normalmente vivem em casas de madeira e tijolos de barro ao longo de vales íngremes de rios separados por altas montanhas.
LEIA TAMBÉM: Número de mortos no terremoto no Afeganistão sobe para 1,4 mil; feridos passam de 3 mil
Cerca de 98% dos prédios da província foram danificados ou destruídos, de acordo com uma avaliação divulgada na quinta-feira pela organização de caridade Islamic Relief. As agências de ajuda humanitária disseram que precisavam urgentemente de pessoal e suprimentos para cuidar dos sobreviventes da região.
Estimativas anteriores indicavam que cerca de 1.400 pessoas foram mortas. O porta-voz do Taleban, Hamdullah Fitrat, atualizou nesta quinta, o número de mortos e disse que os esforços de busca e resgate continuavam. "Tendas foram montadas para as pessoas e a entrega de primeiros socorros e suprimentos de emergência está em andamento", disse Fitrat.
O terreno acidentado está dificultando os esforços de socorro. Autoridades do Taleban mobilizaram helicópteros e comandos do exército para ajudar os sobreviventes. Trabalhadores humanitários relataram caminhar por horas para chegar a vilarejos isolados por deslizamentos de terra e desabamentos de rochas.
 

