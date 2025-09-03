O Elevador da Glória, tradicional bondinho que é uma das principais atrações de Lisboa, em Portugal, descarrilhou e tombou nesta quarta-feira (3). O acidente deixou três mortos e 20 feridos. As causas do acidente ainda são desconhecidas, e bombeiros trabalham no local para resgatar vítimas presas nas ferragens, segundo a imprensa portuguesa

O acidente, que aconteceu às 18h05 do horário local - 14h05 em Brasília -, foi causado pelo rompimento de um cabo. Testemunhas do acidente relatam que o veículo colidiu com força em um prédio, sem nenhum tipo de freio.

Três dos feridos estão em estado grave, segundo as autoridades, que já mobilizaram 62 socorristas e 22 veículos, entre ambulâncias, caminhões de bombeiros e viaturas policiais. Os carros do elevador têm capacidade máxima para 43 pessoas.

Imagens mostram o funicular completamente destruído após o acidente. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que ocupa cargo equivalente ao de prefeito, estava no local da tragédia.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse em nota lamentar o acidente. "O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", afirmou.

Elevador da Glória descarrilha em Lisboa e deixa três mortos Isadora Jacoby/JC

Esse é o segundo acidente nos últimos anos envolvendo o funicular, inaugurado em 1885. Em 2018, em episódio que não deixou feridos, o elevador descarrilhou, mas não chegou a tombar, após uma falha de manutenção.

O Elevador da Glória é operado pela empresa pública Carris e percorre um trajeto de 265 metros de distância e 44 metros de altura, conectando a Praça dos Restauradores, no bairro da Baixa, ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto de Lisboa. Em 2002, foi considerado Monumento Nacional de Portugal, junto com os outros dois funiculares da capital portuguesa: o Elevador da Bica e o do Lavra.