Ataque de Israel mata primeiro-ministro de grupo rebelde do Iêmen

Um ataque feito por Israel ao Iêmen nesta quinta-feira (28) matou o primeiro-ministro do país, Ahmed al-Rahawi, segundo informações dos Houthis na tarde deste sábado (30). Além dele, ministros foram mortos durante a ofensiva em Sanaã, capital do país.

Ahmed al-Rahawi tinha o cargo de primeiro-ministro em áreas controladas pelo grupo rebelde. Os mortos no ataque faziam parte de um treinamento no momento do bombardeio, segundo as informações do governo local. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que o ataque desta quinta-feira focou em um "alvo militar terrorista".

Israel tem atacado o Iêmen alegando mirar em alvos terroristas, e o grupo rebelde, por sua vez, tem atacado Israel em protesto aos ataques vividos pela população palestina em Gaza. Um dia antes do ataque que matou o primeiro-ministro, os Houthis clamaram responsabilidade por um bombardeio no sul de Israel, que, segundo o país de Benjamin Netanyahu, foi interceptado antes de cair.