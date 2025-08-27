Governo brasileiro prepara exercício militar próximo à Venezuela

O Ministério da Defesa do governo Lula prepara para o fim de setembro um exercício militar que deve envolver deslocamento de tropas a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Venezuela. Diante disso, a pasta tem tomado medidas para que a mobilização de militares na região não seja associada à crise desencadeada nos últimos dias entre o ditador Nicolás Maduro e o presidente Donald Trump a partir do deslocamento de navios de guerra americanos para águas próximas à costa do país caribenho.

A Operação Atlas é um exercício conjunto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no território amazônico que envolve grande deslocamento de efetivo militar de outras regiões do país. As atividades ocorrerão nos estados do Amazonas, do Pará, do Amapá e de Roraima (onde há fronteira com a Venezuela). O deslocamento das tropas ocorrerá a partir de 27 de setembro. Já os exercícios estão marcados para ocorrerem entre 2 e 11 de outubro. Os países que fazem fronteira com o Brasil na região e os Estados Unidos foram comunicados há meses da operação em reuniões com os adidos de defesa das embaixadas em Brasília.

Com a escalada da crise na Venezuela, no entanto, o ministro José Mucio Monteiro avaliou que era preciso reforçar junto a autoridades do regime de Maduro que a movimentação da tropa já estava prevista e que não há qualquer relação com a situação na nação vizinha. De acordo com pessoas a par do assunto, a mensagem foi transmitida por Mucio a um representante da embaixada da Venezuela, em reunião em Brasília.

Segundo essas mesmas pessoas, o ministro também pediu ao chanceler Mauro Vieira que comunicação semelhante fosse feita aos EUA - a mensagem não foi transmitida a Washington, mas integrantes do governo destacam que os americanos já estão avisados sobre o exercício. Trump apertou o cerco contra Maduro nos últimos dias. Três destróieres americanos da classe Arleigh Burke, armados com sistemas de mísseis de ataque, devem se aproximar da costa da Venezuela como parte de um esforço para combater os cartéis de drogas da América Latina, segundo autoridades dos EUA.