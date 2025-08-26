Porto Alegre,

Publicada em 26 de Agosto de 2025 às 20:21

Israel retira indicação de novo embaixador e rebaixa relação após Brasil segurar aval

Medida do governo Netanyahu representa um novo episódio no desgaste na relação entre os dois países

Alex WROBLEWSKI/AFP/JC
Agências
O governo de Israel retirou a indicação para ter um novo embaixador em Brasília, após um impasse provocado pela decisão do governo Lula de segurar o aval ao nome do diplomata Gali Dagan para o posto. Com isso, o país fica sem representação desse nível no Brasil, o que indica a intenção de manter o relacionamento em um nível diplomático inferior. A decisão foi noticiada pelo jornal Times of Israel e confirmada por um funcionário do governo brasileiro que acompanha o tema. A medida representa um novo episódio no desgaste na relação entre os dois países e ocorre após meses de impasse em torno de um pedido não respondido de agrément - a aprovação formal concedida pelo Itamaraty para a nomeação de embaixadores estrangeiros. LEIA TAMBÉM: Itamaraty rebate críticas de ministro de Israel a Lula A chancelaria israelense recuou do envio de Dagan para chefiar a missão diplomática em Brasília porque o governo brasileiro se recusou a conceder o aval. "O pedido foi inexplicavelmente ignorado", disse o Ministério de Relações Exteriores israelense em comunicado noticiado pelo periódico. Ainda de acordo com a nota, a decisão implica que as relações com o Brasil passam a ser conduzidas "em um nível mais baixo". O governo brasileiro segurava a concessão do agrément, o que ampliava o risco de aprofundar a crise com o premiê Benjamin Netanyahu. O Itamaraty não rejeitou formalmente o pedido, mas o deixou sem resposta - o que, na diplomacia, equivale a um sinal de que o governo tem restrições ou não aceita a indicação. O episódio é parte de uma sequência de episódios de tensão na relação bilateral. Em 2024, Lula foi declarado "persona non grata" após comparar ações militares israelenses na Faixa de Gaza à perseguição de judeus no Holocausto. O contato entre os dois governos tem sido marcado por atritos e gestos de distanciamento. O Brasil chamou de volta seu embaixador em Tel Aviv no ano passado, depois que o diplomata Frederico Meyer, que ocupava o posto, foi chamado ao Museu do Holocausto e exposto a uma reprimenda pública pelo então chanceler israelense, Israel Katz. O Brasil até hoje não enviou um substituto.
