Netanyahu diz que Israel poderá se retirar do Líbano se Hezbollah for desarmado

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira (25) que as forças de Israel poderiam começar a se retirar do território que ocupam no sul do Líbano após a "decisão monumental" do gabinete libanês no início deste mês de trabalhar para o desarmamento do Hezbollah até o final de 2025.

Netanyahu afirmou que, se o Líbano tomar as medidas necessárias para desarmar o Hezbollah, Israel responderá com medidas recíprocas, incluindo uma redução gradual de presença militar no país.

Desde que a guerra entre Israel e o grupo armado terminou em novembro de 2024, com um cessar-fogo mediado pelos EUA, os oficiais do Hezbollah alegam que não discutirão seu desarmamento até que Israel se retire de cinco colinas que controla dentro do Líbano e pare com os ataques aéreos quase diários.

O vice-primeiro-ministro libanês, Tarek Mitri, disse à Associated Press que Israel tem a obrigação de cumprir o acordo de cessar-fogo, "o que ainda não aconteceu".

"A posição do Líbano é clara. Israel deve se comprometer com a cessação das hostilidades", acrescentou Mitri.