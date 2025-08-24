Ministro das Relações Exteriores da Rússia descarta reunião iminente entre Putin e Zelensky

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou neste domingo (24), em entrevista à NBC News, que não há possibilidade de uma reunião iminente entre Vladimir Putin, presidente russo, e Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano.

Por outro lado, Lavrov disse que "Putin está pronto para se reunir com Zelensky quando houver uma agenda para a cúpula", apesar dessa agenda não estar pronta "de jeito algum". Essa afirmação pode ser um revés para os esforços recentes de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de mediar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

Na entrevista à NBC News, o ministro informou ainda que a Rússia quer a paz, ainda que as forças armadas russas tenham lançado recentemente um dos bombardeios mais pesados contra a Ucrânia em várias semanas.

Enquanto isso, a Ucrânia lançou uma série de ataques com drones contra a Rússia neste domingo, dia em que Kiev completa 34 anos de independência da União Soviética e no momento em que os esforços diplomáticos para encerrar a guerra parecem estar perdendo força após uma cúpula no Alasca terminar sem acordos.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, pelo menos 95 drones ucranianos foram abatidos neste domingo, e um deles atingiu a Usina Nuclear de Kursk após ser interceptado, provocando um incêndio já extinto por bombeiros. Não houve registro de vítimas, e, segundo o órgão de fiscalização nuclear da ONU, os níveis de radiação perto da usina estão normais.

Já a Ucrânia informou que a Rússia a atacou durante a manhã com um míssil balístico e 72 drones Shahed de fabricação iraniana, dos quais a força aérea abateu 48. Um drone russo matou uma mulher de 47 anos na região leste de Dnipropetrovsk, afirmou o governador local.