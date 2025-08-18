Lula encontra presidente do Equador, critica big techs e fala em autonomia para diversificar parceiros

Ao receber no Palácio do Planalto o seu homólogo do Equador, Daniel Noboa, da centro-direita, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (18) que as diferenças políticas não devem se sobrepor ao objetivo de construir uma América Latina forte.

Em suas declarações, Lula também voltou a criticar as big techs e a defender a autonomia das instituições. Noboa, por sua vez, reforçou o posicionamento do brasileiro de alinhamento entre os dois países latinos. Ele afirmou que a discussão ideológica é uma "página virada".

"Expus ao presidente Noboa a urgência com que o governo e a sociedade brasileira vêm procurando enfrentar a criminalidade na esfera digital. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem a regulação das big techs. Esse é o grande desafio contemporâneo de todos os Estados. As redes digitais não devem ser terra sem lei, em que é possível atentar impune contra a democracia, incitar o ódio e a violência", afirmou Lula.

Noboa, 37, assumiu a presidência do Equador em novembro de 2023 com um mandato-tampão. Neste ano, ele foi reeleito no segundo turno após uma jornada acirrada, com 55,83% dos votos, ante 44,17% da oposição. "Em um cenário global desafiador, em que a rivalidade se agrava e instituições multilaterais são ameaçadas, é preciso firmeza na defesa da nossa independência. Para o Brasil, autonomia é sinônimo de diversificação de parcerias", disse Lula. "Essa visita do presidente simboliza o relançamento da nossa relação bilateral".

Desde que chegou ao poder, Noboa coleciona críticas de especialistas e membros da sociedade civil que o acusam de solapar regras da democracia. Integrantes da oposição equatoriana acusam sua reeleição de ter sido fraudada. Noboa também se recusou a se licenciar da Presidência durante sua campanha vitoriosa à reeleição, no começo do ano, e é acusado de violações de direitos humanos cometidas com sua estratégia de militarizar a segurança pública.