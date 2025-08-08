Incêndio florestal da França já queimou uma área maior que a cidade de Paris

O maior incêndio florestal da França deste verão se espalhou rapidamente nesta semana em uma região mediterrânea perto da fronteira com a Espanha, após deixar uma pessoa morta, disseram as autoridades. O incêndio queimou uma área maior que Paris. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, afirmou ser um "desastre em uma escala sem precedentes" na região. Mais de 2.100 bombeiros e várias aeronaves lutaram contra o incêndio que começou na tarde de terça-feira na vila de Ribaute, na região de Aude, uma área rural e arborizada que abriga vinícolas. O incêndio queimou 13.000 hectares e o tempo estava quente, seco e ventoso, dificultou o trabalho dos bombeiros. O ministro do Interior, Bruno Retailleau, disse que os militares reforçarão os esforços a partir de quinta-feira, com várias dezenas de soldados a serem convocados.