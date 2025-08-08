Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEuropa

Publicada em 08 de Agosto de 2025 às 00:25

Incêndio florestal da França já queimou uma área maior que a cidade de Paris

This photograph shows a building in a burnt forest area during a wildfire in Durban-Corbières, southern France on August 7, 2025. Leaving August 5, 2025, afternoon from the village of Ribaute, between Carcassonne and Narbonne, the largest wildfire of the summer in France ravaged 16,000 hectares of vegetation and pine forest by August 6, 2025, evening,

This photograph shows a building in a burnt forest area during a wildfire in Durban-Corbières, southern France on August 7, 2025. Leaving August 5, 2025, afternoon from the village of Ribaute, between Carcassonne and Narbonne, the largest wildfire of the summer in France ravaged 16,000 hectares of vegetation and pine forest by August 6, 2025, evening, "more than the city of Paris," according to a French colonel. It also destroyed or damaged 25 homes and burned 35 vehicles, according to the provisional report from the prefecture. (Photo by Idriss Bigou-Gilles / AFP)

/ Idriss Bigou-Gilles/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O maior incêndio florestal da França deste verão se espalhou rapidamente nesta semana em uma região mediterrânea perto da fronteira com a Espanha, após deixar uma pessoa morta, disseram as autoridades. O incêndio queimou uma área maior que Paris. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, afirmou ser um "desastre em uma escala sem precedentes" na região. Mais de 2.100 bombeiros e várias aeronaves lutaram contra o incêndio que começou na tarde de terça-feira na vila de Ribaute, na região de Aude, uma área rural e arborizada que abriga vinícolas. O incêndio queimou 13.000 hectares e o tempo estava quente, seco e ventoso, dificultou o trabalho dos bombeiros. O ministro do Interior, Bruno Retailleau, disse que os militares reforçarão os esforços a partir de quinta-feira, com várias dezenas de soldados a serem convocados.
O maior incêndio florestal da França deste verão se espalhou rapidamente nesta semana em uma região mediterrânea perto da fronteira com a Espanha, após deixar uma pessoa morta, disseram as autoridades. O incêndio queimou uma área maior que Paris. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, afirmou ser um "desastre em uma escala sem precedentes" na região. Mais de 2.100 bombeiros e várias aeronaves lutaram contra o incêndio que começou na tarde de terça-feira na vila de Ribaute, na região de Aude, uma área rural e arborizada que abriga vinícolas. O incêndio queimou 13.000 hectares e o tempo estava quente, seco e ventoso, dificultou o trabalho dos bombeiros. O ministro do Interior, Bruno Retailleau, disse que os militares reforçarão os esforços a partir de quinta-feira, com várias dezenas de soldados a serem convocados.

Notícias relacionadas