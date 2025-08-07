Kremlin ignora Zelensky e confirma cúpula entre Putin e Trump

O Kremlin confirmou nesta quinta-feira (7) um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump para a semana que vem, provavelmente nos Emirados Árabes Unidos, e ignorou a sugestão feita pelo norte-americano de uma reunião subsequente entre ambos e o ucraniano Volodymyr Zelensky.

O relato foi feito pelo assessor internacional de Putin, o ex-embaixador nos Estados Unidos Iuri Uchakov. Ele havia participado, na véspera, do encontro entre o chefe e o negociador-chefe do republicano, Steve Witkoff, em Moscou.

Após ser informado sobre a reunião, Trump deu sua versão dos fatos. Disse que os russos pediram o encontro com ele e que, na sequência, ele sugeriu a cúpula tripartite incluindo Zelensky. Mesmo com o que chamou de "grande progresso", o presidente norte-americano ainda trabalha para implementar novas sanções contra o Kremlin nesta sexta (8), quando expira o prazo dado por ele a Putin para acertar um cessar-fogo, o que o russo não deu indicação de que fará.

"Por sugestão do lado norte-americano, um acordo foi alcançado para realizar uma reunião bilateral de alto nível nos próximos dias. Estamos agora começando os preparativos concretos", disse Uchakov a repórteres.

Questionado acerca da sugestão de Trump de incluir Zelensky nas conversas, Uchakov disse apenas que não houve resposta. Na quarta-feira (8), questionado, Putin disse "não ter nada contra" um encontro futuro com o ucraniano.

Não está claro quais as cartas foram colocadas na mesa de negociação, mas elas envolvem tanto o pedido de concessões territoriais por parte de Moscou quanto o comprometimento com algum tipo de redução na atividade militar.

A questão das sanções foi mantida. O discurso público do Kremlin é de que a Rússia aguenta qualquer coisa, mas o exemplo feito por Trump da Índia assustou os russos. Trump elevou a 50% as tarifas de importação de produtos de Nova Déli, com 25 pontos percentuais do pacote atribuídos ao fato de que os indianos são os segundos maiores compradores de petróleo russo.

A elite russa, esteio ao fim de Putin, teme que o espraiamento disso para países como China e Brasil, este o segundo maior destino do diesel russo, possa de fato piorar uma situação econômica já delicada.

É incerto que isso ocorra. Os observadores dizem que o Kremlin ainda acredita que as sanções poderão ser anunciadas nesta sexta, embora haja a possibilidade de que sejam adiadas. Com isso, Putin e Trump ganhariam tempo às expensas de Zelensky.