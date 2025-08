Índia condena tarifa adicional dos EUA imposta em retaliação à compra de petróleo russo

O ministério das Relações Exteriores da Índia reagiu à decisão desta quarta-feira, 6, dos EUA de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre as importações indianas. Segundo o governo do país asiático, "já deixamos clara nossa posição sobre essas questões, incluindo o fato de que nossas importações são baseadas em fatores de mercado e realizadas com o objetivo geral de garantir a segurança energética de 1,4 bilhão de pessoas da Índia".O comunicado da Índia destaca a importância estratégica dessa política para o abastecimento energético do país.O ministério classificou como "extremamente lamentável" a decisão dos EUA de impor tarifas adicionais, ressaltando que "várias outras nações também estão tomando medidas semelhantes em seu próprio interesse nacional". A Índia qualificou as ações americanas como "injustas, injustificadas e irrazoáveis".