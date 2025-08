Netanyahu chama gabinete para avaliar novas ações em Gaza; fome matou 188

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, vai se reunir nesta semana com um gabinete de segurança para decidir sobre as próximas ações da guerra em Gaza. A movimentação militar acontece durante o agravamento da crise humanitária na região, que tem 188 mortos por fome desde 7 de outubro de 2023.

Tomada total de Gaza é uma das opções consideradas . A informação foi dada por uma fonte militar ao jornal inglês The Guardian, que afirmou que Israel considera "anexar novas partes do enclave". A fonte não detalhou, porém, se a medida seria temporária, com intuito de libertar reféns, ou a longo prazo.

Oito pessoas morreram por fome e outras 52 morreram tentando pegar ajuda humanitária nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza nesta terça-feira.

120 mortes por fome aconteceram após 20 de julho, quando a situação do país piorou. A maioria dos mortos são crianças (94). O enclave também contabiliza mais de 1.300 pessoas mortas tentando coletar ajuda humanitária.

Nações fazem pressão por cessar-fogo. Inglaterra e França estão entre os países que afirmaram que vão reconhecer o Estado Palestino se Israel não aceitar um acordo de cessar-fogo até setembro.

Israel contabiliza que 20 reféns ainda vivos estão na Faixa de Gaza. Eles foram sequestrados durante o ataque terrorista do grupo Hamas, que deixou mais de 1.200 israelenses mortos e capturou cerca de 250 reféns. Os corpos de outras 30 pessoas estão dentro do enclave, estima a inteligência do país.

Vídeo de um dos reféns esquelético em túnel subterrâneo causou comoção em Israel. Imagens divulgadas pelo Hamas mostram Evyatar David, 24, falando que não come há dias e que está em uma situação "muito, muito difícil".

Mais de 60.000 palestinos foram mortos por ataques israelenses em Gaza desde então. Além dos bombardeios, o país vive com a fome crescente por diminuição da entrada da ajuda humanitária pelas fronteiras controladas por Israel. Israel nega que esteja matando os palestinos de fome e alega que o Hamas rouba a comida da região e que a ONU age com omissão na hora de distribuir os alimentos.