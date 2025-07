Terremoto testa sistema do Japão de detecção após tragédia de 2011

O terremoto de magnitude 8,8 ocorrido na Rússia gerou reação imediata no Japão. O alerta de tsunami desta quarta-feira (30) atingiu ferrovias, rodovias e linhas aéreas do país, no auge do verão. A televisão japonesa mostrou multidões no alto de prédios.

O que pode parecer incômodo para moradores e turistas é resultado de uma ampla reforma no sistema de detecção e aviso de ondas grandes, motivada pela experiência catastrófica com o terremoto de magnitude 9,1 e decorrente tsunami em março de 2011, quando mais de 20 mil pessoas morreram.

As ondas que atingiram a costa japonesa chegaram a 1,5 metro, sem causar danos nem feridos. Apesar de o risco de um tsunami grave não ter se confirmado depois do sexto tremor mais forte da história, o país fez valer precauções para não repetir o desastre de 14 anos atrás. Trabalhadores que atuam na remoção de resíduos radioativos na antiga usina de Fukushima, devastada em 2011, foram retirados do local após o alerta.

Depois da tragédia na década passada, a mudança mais evidente foi a ampliação do número de avisos de evacuação em locais públicos no caso de tremores com ondas gigantes. Os cartazes estão em postes ou paredes por todo o Japão, seja numa praia, na calçada de uma avenida ou dentro de um shopping. Brilham no escuro, para o caso de tsunami noturno, e indicam onde a pessoa pode se refugiar, dependendo da altitude em relação ao nível do mar.

Desde 2022, a melhoria dos sistemas de alerta e detecção incluiu a construção de uma rede submarina de monitoramento na costa leste, no Oceano Pacífico, considerada agora a melhor no mundo. A principal rede cobre a fossa oceânica do Japão, área de atividade sísmica, onde a placa tectônica do Pacífico desliza sob a placa da Eurásia. Foram instalados 5.700 quilômetros de cabos de fibra ótica no fundo do mar. Eles conectam cerca de 150 estações de observação, equipadas com sismômetros, acelerômetros e medidores de pressão da água, para acompanhamento em tempo real.