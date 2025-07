Trump dá 10 dias para encerrar guerra da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (29) que deu um prazo de "10 dias a partir de hoje" para a Rússia encerrar a guerra na Ucrânia. Segundo ele, caso não haja recuo de Moscou, "vamos colocar tarifas".

Em coletiva a bordo do Air Force One, na volta aos EUA após quatro dias na Escócia, onde teve reuniões e jogou golfe, Trump admitiu incertezas sobre o impacto das possíveis medidas. "Não sabemos ainda o quanto as tarifas vão ou não afetar a Rússia".

Originalmente, o presidente norte-americano havia dado um prazo de 50 dias para o governo de Vladimir Putin selar um acordo de paz com a Ucrânia. Ontem, o presidente americano reduziu esse prazo para "10 ou 12 dias".

Na última segunda, Trump demonstrou impaciência com a Rússia. Ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, antes de uma reunião na Escócia, ele afirmou que estava decepcionado com Putin. "Vou reduzir aqueles 50 dias que dei de prazo para um número menor, porque acho que já sei qual vai ser a resposta do que vai acontecer", disse o presidente.

Trump não detalhou se as "tarifas" abordadas por ele dizem respeito às "sanções secundárias" ao petróleo russo já anunciadas pelo governo americano anteriormente também sob um prazo para que o presidente Vladimir Putin encerrasse o conflito na Ucrânia. O republicano, em ocasião anterior, chegou a mencionar a possibilidade de impor sobretaxas de até 100% contra os russos.

A ameaça de sanção direcionada à Rússia também foi estendida àqueles que compram produtos russos, especialmente o petróleo e seus derivados, como o diesel. Essa medida pode afetar países como China, Índia e Brasil, por exemplo.

Com as declarações desta terça-feira, Trump reforça a percepção de que Putin tenta "enrolar" e finge negociar um cessar-fogo. Esta também é uma tentativa de pressionar a Rússia. A Ucrânia elogiou a decisão de reduzir o prazo.

O Kremlin afirmou que não descarta uma reunião entre Putin e Trump em setembro, na China, durante as comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A ida de Trump ao país ainda não está confirmada.