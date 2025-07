Veículos de comunicação internacionais pedem a Israel livre acesso de jornalistas em Gaza

As agências de notícias AFP, AP, Reuters e a emissora britânica BBC lançaram nesta quinta-feira (24) um comunicado conjunto para pedir que Israel autorize a entrada e saída de jornalistas na Faixa de Gaza, devastada após 21 meses de guerra. Israel impôs um bloqueio no território, restringindo a entrada de ajuda humanitária. "Os jornalistas já enfrentam privações e dificuldades extremas em zonas de conflito. Agora, estamos profundamente preocupados com o fato de que a fome ameaça sua sobrevivência", afirma a declaração dos veículos. Mais de cem ONGs de ajuda e direitos humanos divulgaram um comunicado na terça-feira (22) alertando que a "fome em massa" se espalha pelo território. "Voltamos a instar as autoridades israelenses a permitir o acesso de jornalistas a Gaza. É essencial que alimentos cheguem em quantidade suficiente à população local", segue o comunicado dos veículos de comunicação. LEIA TAMBÉM: Carta aberta de 115 ONGs acusa Israel de massacres que agravam fome em Gaza Eles afirmam que seus colaboradores têm enfrentado "crescentes dificuldades para alimentar suas famílias e a si mesmos". "Esses jornalistas independentes têm sido os olhos e ouvidos do mundo em Gaza. Agora enfrentam as mesmas condições dramáticas da população que cobrem", alertaram. O comunicado ocorre três dias após a AFP afirmar que a vida de seus colaboradores palestinos em Gaza está em perigo diante da grave situação humanitária no território. A agência pediu que o governo israelense permita a retirada imediata desses profissionais de imprensa e de suas famílias. Relatos de jornalistas em perigo têm se multiplicado nos últimos dias em Gaza. Eles dizem sofrer com fome extrema, falta de água potável e exaustão física e mental crescente, o que os obriga a reduzir a cobertura da guerra. Depois de um bloqueio total a toda ajuda em Gaza, no final de maio Israel lançou um novo sistema de distribuição de suprimentos, operada pela Fundação Humanitária de Gaza (FHG). A entidade utiliza empresas privadas de segurança e logística dos EUA para levar suprimentos. As Nações Unidas rejeitaram o sistema por considerá-lo fundamentalmente perigoso e uma violação dos princípios da neutralidade humanitária. Israel diz que é necessário impedir que os terroristas do Hamas desviem a ajuda. Enquanto a crise humanitária se agrava, o governo israelense informou nesta quinta que está analisando uma nova proposta do grupo terrorista Hamas para um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns.