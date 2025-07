Ataque atinge metrô lotado em Kiev, e Moscou vive caos aéreo com 170 voos cancelados

Enquanto não expira o ultimato de Donald Trump a Vladimir Putin para chegar a uma trégua na Guerra da Ucrânia, o conflito teve uma de suas noites mais intensas de ataques aéreos de lado a lado nesta segunda-feira (21). Ao mesmo tempo, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, a nova rodada de negociações diretas entre Moscou e Kiev deverá ocorrer nesta quarta (23), em Istambul, palco das duas reuniões anteriores. Ao longo da noite e madrugada, as forças russas lançaram um mega-ataque com 426 drones e 24 mísseis contra o país vizinho, matando 2 pessoas e ferindo outras 15, além de provocar danos extensos em várias regiões. LEIA TAMBÉM: Rússia admite possibilidade de paz com a Ucrânia, mas mantém exigências territoriais Em Kiev, centenas de pessoas que procuraram abrigo à noite na estação de metrô Lukianivska, no centro da cidade, viveram cenas de terror quando um drone russo atingiu a entrada do local, que ficou cheio de fumaça e detritos. Os moradores foram obrigados a sair à rua com o ataque aéreo em andamento. Incêndios atingiram pelo menos quatro distritos da cidade. Segundo Zelenski, foram atingidos prédios residenciais e um jardim de infância. As forças ucranianas disseram ter abatido os 24 mísseis, incluindo 5 modelos hipersônicos Kinjal, e 403 drones. Ainda assim, o estrago em solo foi grande. Na mão contrária, Kiev lançou centenas de drones de longa distância contra alvos na Rússia. O Ministério da Defesa de Putin disse ter derrubado 117 deles, embora nunca dê os números totais disparados. A ação, uma das maiores dos últimos tempos, provocou caos aéreo em Moscou, cidade que tem quatro aeroportos principais. No mais movimentado deles, Cheremtievo, passageiros passaram parte da noite dormindo em bancos e no chão, enquanto filas se acumulavam devido ao cancelamento de voos. No terminal, ao menos 170 voos foram cancelados nesta segunda. Ao todo, desde a sexta-feira (18) foram cerca de mil cancelamentos lá e nos outros aeroportos da capital, em plena temporada de turismo russa. A Aeroflot, principal empresa aérea do país, forneceu passagens de trem para os passageiros que estavam em São Petersburgo para voltar a Moscou. Um voo entre as duas maiores cidades russas leva cerca de uma hora e meia, enquanto há opções férreas de alta velocidade que duram cerca de 4 horas e, outras, mais lentas, de até 8 horas. O conflito se desenrola enquanto é contado o prazo dado por Trump a Putin, que vence em setembro. Nesta segunda, antes do anúncio de Zelenski, o Kremlin voltou a dizer que está disposto a negociar com a Ucrânia, mas apontou dificuldades. "Os memorandos [com as propostas de lado a lado para a paz] são diametralmente opostos", disse o porta-voz Dmitri Peskov. Se Putin não aceitar uma trégua, Trump disse que aplicará sanções à Rússia e, principalmente, a países que compram petróleo do país -o que afeta diretamente China, Índia e Brasil, que importa 60% do óleo diesel que consome dos russos.