No mínimo, 27 turistas morrem após tempestade virar barco no Vietnã

Pelo menos 27 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas no Vietnã após um barco turístico virar durante uma tempestade na Baía de Ha Long, no norte do país asiático, informou a imprensa estatal neste sábado (19).

O local, um Patrimônio Mundial da Unesco a cerca de 200 km da capital, Hanói, atrai dezenas de milhões de visitantes todos os anos com suas águas esverdeadas e ilhas de calcário cobertas por floresta tropical. Muitos deles fazem os populares passeios de barco da região.

A embarcação transportava 53 pessoas (48 passageiros e cinco tripulantes) e virou por volta das 14h locais (2h no Brasil), quando a tempestade Wipha se aproximava pelo Mar do Sul da China. Ventos fortes, chuvas intensas e raios foram relatados na área.

A maioria dos turistas era de Hanói, e havia mais de 20 crianças a bordo, informou o jornal local VnExpress. Por enquanto, não há informações sobre a nacionalidade das vítimas, e as equipes de emergência continuavam procurando por sobreviventes. Os envolvidos no resgate encontraram 11 sobreviventes e recuperaram 27 corpos, oito deles de crianças, informou a Agência de Notícias do Vietnã, um veículo estatal, citando autoridades locais.

A tempestade Wipha, o terceiro tufão a atingir a região este ano, deve chegar à costa norte do Vietnã no início da próxima semana. O fenômeno climático também prejudicou viagens aéreas: o Aeroporto de Noi Bai informou que nove voos de chegada foram desviados para outros terminais aéreos e três voos de partida foram temporariamente suspensos neste sábado.

No ano passado, 30 embarcações naufragaram na província costeira de Quang Ninh, que abriga a baía, após a passagem do tufão Yagi.