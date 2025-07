Chineses lideram Fórum de Mídia do Brics no Rio de Janeiro

Do Rio de Janeiro

Uma semana depois da cúpula do Brics no Rio de Janeiro, o bloco que reúne países emergentes do Sul global voltou a ser tema de um encontro na capital fluminense, desta vez reunindo executivos de meios de comunicação e think tanks de Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul.

O evento é liderado pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua e, mesmo ocorrendo no Brasil, tem a predominância de chineses entre os 250 participantes. A abertura ocorreu na manhã desta quarta-feira (16), em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e as atividades prosseguem até a noite.

O Fórum de Mídia e Think Tanks do Brics está em sua sétima edição, e ocorre de forma itinerante entre os países integrantes. A iniciativa está celebrando 10 anos - a primeira edição aconteceu em 2015 - e tem debates focados na cooperação entre meios de comunicação, centros de pesquisa e acadêmicos.

Neste ano, além de intercâmbio e troca de conteúdos e experiências, outro tema que emergiu com força é o uso da Inteligência Artificial na comunicação.

Também se nota a ampliação de países participantes, com representantes de outras nações que se associaram ou se tornaram parceiros do Brics, como Egito, Nigéria, Etiópia, Uzbequistão, Cazaquistão, Cuba, Malásia e Indonésia.