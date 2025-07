Paris reabre o rio Sena para banhistas após mais de 100 anos

Quase um ano depois dos atletas olímpicos, os primeiros banhistas mergulharam neste sábado (5), nas águas do Sena, bem no centro de Paris, que autorizou o banho no rio pela primeira vez desde 1923. Ainda não eram 8h da manhã e dezenas de pessoas, com boias amarelas presas à cintura, já aguardavam o grande momento em uma das três áreas designadas para banho, equipadas com escadas, chuveiros e vestiários.



Perto da Torre Eiffel ou em frente à Île Saint-Louis, perto da Catedral de Notre-Dame, residentes e turistas poderão fazer uso gratuito dessas instalações delimitadas, que oferecerão um espaço de lazer e refresco em Paris. "Estou muito feliz! Sonhava em nadar no Sena há anos", contou Ingrid, uma parisiense de 95 anos vestida com um traje de banho turquesa. Acompanhada de sua neta, ela foi uma das primeiras pessoas a testar as águas em Bercy, um dos três pontos habilitados.

LEIA TAMBÉM: Europa tem blecautes e também pico de geração solar durante onda de calor



Prometida como um legado dos Jogos Olímpicos, a possibilidade de se banhar no Sena também responde a uma necessidade de adaptação às mudanças climáticas na capital francesa, que nesta semana atingiu quase 40 ºC devido a uma onda de calor na Europa. "Paris tem a sorte de estar à frente de seu tempo porque, com o calor extremo que só vai aumentar em nossas cidades, (...) investir em áreas naturais para nadar é essencial", afirmou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, presente na inauguração.

As autoridades investiram mais de 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 8,96 bilhões) para melhorar a qualidade da água do rio, com obras de captação de águas residuais para evitar que desaguem nele. Mas, como as águas pluviais e as residuais se misturam em uma única rede, a única solução em caso de chuvas abundantes é despejá-las no Sena.

Isso ocorreu um ano atrás, durante os Jogos Olímpicos, o que causou atrasos em algumas provas programadas no rio porque a água não estava adequada para banho. Como nas praias, um sistema de bandeiras (verdes, amarelas e vermelhas) informa sobre o fluxo e a qualidade da água do rio, que será analisada com sondas instantâneas e amostras coletadas. Se houver bandeira vermelha, o banho será proibido.