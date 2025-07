Trump comemora aprovação de medidas fiscais em celebração pelo 250º aniversário dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transformou um festival em homenagem ao 250º aniversário dos Estados Unidos em uma celebração de si mesmo, ao receber uma multidão de apoiadores na noite desta quinta-feira (3) em Des Moines (Iowa) após o Congresso aprovar seu pacote fiscal.

Na véspera do feriado de 4 de Julho, Trump disse que ", quando o Congresso aprovou o único e belo projeto de lei para tornar a América grande novamente".Além de incentivos fiscais, a norma aumenta o financiamento para deportações, ao mesmo tempo em que reduz assistência médica e alimentar para pessoas de baixa renda., com dois republicanos entre os que rejeitaram a medida. A versão aprovada pela Câmara já havia sido avalizada anteriormente pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial.O presidente republicano planeja assinar a legislação nesta sexta-feira (4), durante um piquenique na Casa Branca, enquanto bombardeiros furtivos e caças que participaram de recentes ataques aéreos no Irã sobrevoam o país., gabou-se após subir ao palco, erguendo os punhos enquanto o cantor Lee Greenwood cantava o hino da campanha eleitoral de Trump, "God Bless the USA".