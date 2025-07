Cristina Kirchner está com gana de luta, diz presidente Lula após visita em Buenos Aires

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, nesta quinta-feira (3), a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner. que está em prisão domiciliar, em Buenos Aires, condenada por corrupção. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que Cristina está bem, "com força e gana de luta".

"Além de prestar minha solidariedade a ela por tudo que tem vivido, desejei toda a força para seguir lutando com a mesma firmeza que tem sido a marca de sua trajetória na vida e na política. Pude sentir nas ruas o apoio popular que tem recebido e sei bem o quanto é importante esse reconhecimento nos momentos mais difíceis", escreveu o presidente.

"Tenho por Cristina uma amizade de muitos anos que vai muito além da relação institucional. Um carinho e afeto de amigos, companheiros de campo político e de ideais de justiça social e combate às desigualdades", acrescentou.

Cristina é rival política do atual presidente da Argentina, Javier Milei. Ela foi condenada por contratos superfaturados em obras públicas e fraudes em licitações na província de Santa Cruz durante sua presidência. Além da prisão, ela também teve os direitos políticos cassados. Ela diz ser inocente e vítima de perseguição judicial.

Lula esteve na Argentina para participar da Cúpula do Mercosul, que foi presidida, pela manhã, pelo atual presidente do país, Javier Milei, opositor de Cristina. Na ocasião, o Brasil assumiu o comando do bloco sul-americano, para o segundo semestre do ano.