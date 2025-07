Quatro pessoas morrem e 30 estão desaparecidas após naufrágio na Indonésia

Ao menos quatro pessoas morreram e outras 30 continuam desaparecidas após o naufrágio de uma balsa na Indonésia. Embarcação levava 65 pessoas, além de 22 veículos, incluindo 14 caminhões, para a ilha indonésia de Bali na noite desta quarta-feira (2). Naufrágio foi por volta das 23h20, no horário local. Além de 53 passageiros, havia 12 tripulantes a bordo.

Ao menos 31 pessoas foram resgatadas do mar. Equipes de salvamento tentam encontrar mais sobreviventes. A balsa havia partido de Banyuwangi, na costa leste de Java, com destino ao norte de Bali, segundo a agência nacional de busca e salvamento.

As autoridades não especificaram se havia estrangeiros a bordo. O chefe da agência, Mohamada Syaffi, disse também que um helicóptero está participando das buscas. A balsa afundou devido ao "mau tempo", segundo o secretário de gabinete Teddy Indra Wijaya. A travessia do Porto de Katapang, em Java Oriental, até o Porto de Gilimanuk, no norte de Bali, a cerca de 5 km de distância, leva cerca de uma hora e é comumente feita por moradores locais.

"A balsa adernou e afundou imediatamente. A maioria dos passageiros era da Indonésia. Eu estava com meu pai. Ele morreu", disse sobrevivente Eka Toniansyah, a repórteres em um hospital de Bali.

OPERAÇÕES DE RESGATE



Cerca de 50 oficiais da Marinha e da Polícia a bordo de botes salva-vidas foram enviados para a área, e um navio foi posteriormente enviado de Surabaya. "Ainda estamos nos concentrando nas buscas na superfície da água onde as primeiras vítimas foram encontradas", disse Nanang, acrescentando que as equipes expandiriam as buscas em função das correntes marítimas.

Ondas de até 2,5 metros, acompanhadas por "ventos e uma correnteza forte", interromperam as operações de resgate. "O KMP Tunu Pratama Jaya afundou cerca de 25 minutos após levantar âncora", disse Nanang Sigit, diretor da agência de resgate local.



ACIDENTES MARÍTIMOS SÃO COMUNS

Acidentes marítimos ocorrem regularmente na Indonésia, um arquipélago tem cerca de 17 mil ilhas, e em parte devido aos padrões de segurança limitados. Em março, um barco com 16 pessoas a bordo virou em mar agitado na mesma ilha turística de Bali. Uma mulher australiana morreu e pelo menos outra pessoa ficou ferida.

Em 2018, mais de 150 pessoas morreram quando uma balsa afundou no Lago Toba, um dos mais profundos do mundo, na ilha de Sumatra. Em 2022, uma balsa que transportava mais de 800 pessoas encalhou em águas rasas na costa da província de East Nusa Tenggara, no leste do arquipélago, e permaneceu encalhada por dois dias antes de ser liberada. Não houve relatos de feridos.