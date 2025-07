Ultradireita de Israel é contra o cessar-fogo em Gaza; Hamas analisa

A proposta de cessar-fogo anunciada pelo presidente Donald Trump na noite de segunda-feira (30) está sendo estudada pelo grupo terrorista palestino Hamas e já divide o governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu.

Trump disse que Israel havia concordado com seus termos logo depois de ter afirmado que forçaria o aliado em Tel Aviv a encerrar a guerra na Faixa de Gaza, iniciada após o Hamas atacar o Estado judeu de forma inaudita em 7 de outubro de 2023.

Resta combinar com Netanyahu, que como de costume está deixando a acomodação das forças em seu gabinete ocorrer antes de se posicionar. A ultradireita encarnada no ministro Itamar Ben-Gvir (Segurança Nacional) busca uma forma de barrar o acordo.

Segundo relatos na imprensa israelense, seu partido propôs um bloco com a sigla de Bezalel Smotrich (Finanças), também um radical religioso, mas por ora o escritório do ministro negou a intenção. Eles comandam 13 dos 67 votos governistas no Parlamento, que tem 120 assentos e uma margem exígua de governabilidade para Netanyahu.

Dos 255 reféns tomados pelo Hamas no 7 de outubro, 50 estão em Gaza - 28 deles já mortos, segundo estimativa de Israel. A agonia do cativeiro tornou-se um tema central da ativa sociedade civil do país, e motivo de pressão constante sobre Netanyahu.

No último mês, cerca de 500 civis foram mortos em incidentes nas filas por comida, de resto criticadas como insuficientes pela ONU. Israel investiga o que ocorreu e admitiu ter havido vítimas, mas em número menor e não por ordem superior, como haviam relatado oficiais e soldados ao jornal Haaretz na última sexta.

O Hamas está discutindo os termos de Trump por meio de seus mediadores usuais no Egito e no Catar. Não houve declarações formais ainda, apenas relatos na mídia árabe, mas o norte-americano disse na véspera que se o grupo não aceitar o cessar-fogo, irá sofrer mais do que nunca.

A proposta de Trump é de um cessar-fogo de 60 dias, com a libertação imediata de metade dos reféns em troca de prisioneiros palestinos. Ao fim do processo, todos os cativos remanescentes em Gaza seriam soltos.