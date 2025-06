Sem Xi e Putin, cúpula do Brics pode ficar desfalcada também de líderes do Oriente Médio

A fragilidade do cessar-fogo entre Israel e Irã e as tensões no Oriente Médio em geral podem desfalcar a cúpula do Brics de mais chefes de Estado, além do chinês Xi Jinping e do russo Vladimir Putin. Segundo uma fonte do governo brasileiro, ainda não se sabe qual será o nível de representação de países como Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. Os países ainda não deixaram claro se enviarão chefes de Estado ou governo, ou funcionários de escalão inferior.

De acordo com o governo brasileiro, dos 28 países membros, parceiros e convidados que foram chamados para a cúpula que se realiza no Rio os dias 6 e 7, cerca de 20 confirmaram que irão mandar o mais alto nível de representação. A China irá enviar seu primeiro-ministro, Li Qiang, para participar.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também não irá ao Rio na semana que vem. Existe um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin por conta da guerra da Ucrânia e deportação de crianças ucranianas. Mas um assessor de Putin, Yuri Ushakov, afirmou à mídia russa que o chefe de Estado iria participar por vídeo. O governo brasileiro não confirmou a participação remota, mas disse que não teria objeções, inclusive por reciprocidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou por vídeo da cúpula dos Brics em Kazan, na Rússia, no ano passado, porque havia sofrido acidente doméstico em que fez um corte na cabeça. Segundo a fonte do governo brasileiro, será perfeitamente compreensível se alguns líderes do Oriente Médio não forem ao Rio, devido à instabilidade. E não se espera que o Irã informe os integrantes de sua delegação até o ultimo minuto, por motivos de segurança.