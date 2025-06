Índia recupera dados de caixas-pretas do avião que deixou 260 mortos

O governo indiano anunciou nesta quinta-feira (26) que os investigadores recuperaram os dados das caixas-pretas do Boeing 787 Dreamliner da Air India que caiu em Ahmedabad em 12 de junho, matando 260 pessoas.

Investigadores iniciaram o processo de extração de dados das gravações de voz da cabine e do gravador de dados de voo. "A análise está em andamento. Esses esforços têm como objetivo reconstruir a sequência de eventos que levaram ao acidente e identificar os fatores que contribuíram para isso, a fim de melhorar a segurança aérea e evitar futuros incidentes", disse o Ministério da Aviação Civil do país em um comunicado.

As caixas-pretas do avião foram recuperadas nos dias seguintes ao acidente. Uma estava no telhado de um prédio no local do acidente e foi encontrada em 13 de junho. A outra, em meio aos destroços, foi achada em 16 de junho.

Os componentes chegaram na terça ao Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos, em Nova Délhi. Eles armazenavam o gravador de voz da cabine de comando e o gravador de dados de voo. Os investigadores também recuperaram mais de 100 celulares com o objetivo de extrair quaisquer gravações que "possam fornecer pistas sobre os momentos finais do voo", afirmou o comissário de polícia de Ahmedabad, GS Malik, na semana passada.

Avião está sendo reconstruído como parte da investigação. Segundo o comissário, o objetivo é "detectar possíveis falhas mecânicas, problemas estruturais ou sinais de explosões".

Órgão regulador da aviação da Índia relatou vários casos de reaparecimento de defeitos em aeronaves nos aeroportos de Mumbai e Délhi. A Air India passou a ser submetida a um exame minucioso desde o acidente, foi advertida por permitir que algumas aeronaves voassem apesar de as verificações dos equipamentos de emergência estarem atrasadas.

A companhia aérea também foi advertida por violações relacionadas à programação e à supervisão das tarefas dos pilotos. A Air India afirmou que havia implementado as instruções da autoridade e que estava comprometida em garantir a adesão aos protocolos de segurança.