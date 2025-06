Irã diz que Israel foi forçado a aceitar cessar-fogo

Nesta terça-feira (24), o Conselho Supremo da Segurança Nacional do Irã emitiu nota celebrando a "vitória" contra Israel dizendo que a resposta do país à agressão de Tel-Aviv forçou o governo de Benjamin Netanyahu a aceitar o cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos. "As Forças Armadas da República Islâmica do Irã responderam ao comando do Líder Supremo da Revolução Islâmica e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas com bravura exemplar, esmagando cada ato maligno do inimigo", disse o comunicado.

O Conselho citou o ataque à base militar dos Estados Unidos (EUA) de Al-Udeed, no Catar, e que respondeu a cada agressão de forma "oportuna e proporcional". "A vitória forçou o inimigo a se arrepender e aceitar a derrota e interromper unilateralmente sua invasão", diz a nota, acrescentando que "sem a menor confiança nas palavras dos inimigos e, com as mãos no gatilho, estarão prontas para dar uma resposta decisiva e lamentável a qualquer ato de agressão do inimigo''.



O cessar-fogo ainda é frágil uma vez que o Irã acusa Israel de ter atacado o país nesta manhã, violando o horário para a trégua. Teerã prometeu reagir a cada agressão vinda de Tel-Aviv.



EUA e Israel



A versão do Irã contradiz a do governo dos Estados Unidos (EUA), que afirma que o ataque do país às instalações nucleares do Irã, no último sábado (24), permitiu que as partes aceitassem o cessar-fogo. Segundo o presidente Donald Trump, Irã e Israel o procuraram "quase simultaneamente"para pedir o fim das hostilidades.



"Israel e Irã vieram até mim, quase simultaneamente, e disseram: 'Paz!" Eu sabia que a hora era agora. O mundo e o Oriente Médio são os verdadeiros vencedores" disse Trump.



