Irã lançou ataques contra Israel após Trump anunciar cessar-fogo

As forças do Irã lançaram cinco ondas de mísseis contra o território de Israel na madrugada desta terça-feira. Os ataques ocorreram após as 4h (pelo horário local), que foi o prazo citado pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, para o fim das agressões, caso Israel também concordasse em interromper o conflito.A ofensiva ocorreu horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um cessar-fogo entre os dois países.Serviços de emergência de Israel informaram que os novos ataques mataram três pessoas e feriram outras oito.A população de Israel foi orientada a se refugiar em abrigos durante a ofensiva. Fonte: Associated Press.