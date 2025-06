Irã lança 30 mísseis contra Tel-Aviv após entrada dos EUA no conflito

Ao menos 11 pessoas ficaram feridas após o disparo de 30 mísseis iranianos contra o território israelense na madrugada deste domingo, 22 (horário local). O centro do país foi atingido, informou um canal de televisão estatal mostrando prédios e fachadas parcialmente destruídos. Não foram reportados mortos. A nova salva de mísseis é a primeira após a entrada dos Estados Unidos no conflito ao ter atacado centros do programa nuclear iraniano.



Cerca de uma hora depois, a Força Aérea de Israel anunciou uma nova onda de ataques contra alvos militares no oeste do Irã. Segundo os militares israelenses, foram "rapidamente neutralizados" alguns "lançadores de mísseis prontos para serem disparados contra território israelense". Não há informações de quantos foram interceptados.



O bombardeio aconteceu em "duas ondas", informou o exército israelense. O alerta fez as sirenes de ataque aéreo soaram em Jerusalém e Tel Aviv, seguidas de fortes explosões. "Recentemente, o Exército identificou mísseis lançados do Irã contra o território do Estado de Israel.



Os sistemas de defesa estão sendo ativados para interceptar a ameaça", afirmou o exército em um comunicado. Pouco depois, um boletim semelhante anunciou uma segunda onda de mísseis iranianos.