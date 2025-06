Decisão de Trump de atacar Irã criou inflexão na história, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de bombardear o Irã neste sábado (21) criou uma "inflexão na história". Em um vídeo publicado no X, o premiê afirmou que os EUA "fez o que nenhum outro país no mundo pôde fazer". E disse que a "decisão firme" do republicano "vai mudar a história".

"A história vai lembrar que o presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo. A liderança dele hoje criou uma inflexão na história que pode levar o Oriente Médio e além a um futuro de prosperidade e paz", seguiu Netanyahu. "O presidente Trump e eu frequentemente dizemos: paz pela força. Primeiro a paz, depois a força. E hoje a noite, o presidente Trump e os EUA agiram com muita força. Eu, o povo de Israel e as forças da civilização o agradecem."

O pronunciamento ocorreu após bombardeiros americanos atacarem instalações do programa nuclear da teocracia. "Nós completamos nosso muito bem-sucedido ataque. Um complemento inteiro de bombas foi lançado no alvo primário, Fordow", afirmou Trump na rede Truth Social ao anunciar a ofensiva.

"Nenhuma outra força armada do mundo poderia fazer isso. AGORA É TEMPO PARA A PAZ", escreveu, com as usuais maiúsculas. O ataque vinha sendo especulado desde o meio da semana, quando Trump deixou o distanciamento da ação israelense, inédita em seu escopo em 46 anos de rusgas com a República Islâmica. O americano chegou a ameaçar de morte o líder do Irã, aiatolá Ali Khamenei.

Os bombardeiros atingiram três locais, inclusive fortaleza de Fordow, enterrada numa montanha iraniana.

Nesta sábado, o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, disse que o envolvimento americano no conflito seria "perigoso para todos".

Enquanto ele falava em Istambul, já estavam no ar bombardeios furtivos ao radar B-2, que haviam levantado voo da base aérea de Whiteman, no Missouri (EUA). Os aviões são os únicos capazes de lançar a superbomba GBU-57, citada por especialistas como capaz de destruir os bunkers profundos do programa nuclear do Irã. Não se sabe quantos aviões decolaram, mas especula-se que de dois a seis. Cada um pode levar duas das superbombas.

O objetivo declarado de Israel, que começou a atacar há uma semana e está sob fogo de mísseis e drones de Teerã, é anular a capacidade dos iranianos de fazer uma bomba atômica totalmente. No meio do caminho, estão matando a liderança militar do país e obliterando suas capacidades de defesa antiaérea e de ataque de longa distância.