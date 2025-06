Secretário de Segurança de Porto Alegre decide permanecer em Israel para "cumprir missão"

Ao contrário da comitiva de prefeitos que saiu de Israel e chegou à Jordânia, onde vão embarcar de volta ao Brasil, o secretário da Segurança de Porto Alegre, Alexandre Aragon (que representa o prefeito Sebastião Melo), decidiu permanecer em território israelense "para cumprir a missão". Ele está em território israelense, onde participa de um curso de segurança no Instituto de Liderança Internacional, em Israel.

Aragon foi levado para um bunker. Ele está em agenda de trabalho no país representando a prefeitura de Porto Alegre, assim como estavam prefeitos e secretários de diversos municípios brasileiros. Quatro gestores municipais permaneceram em Israel e 12 estão retornando para o Brasil. Sobre o clima em território israelense, o tenente-coronel da reserva diz que é tenso mas com relativa tranquilidade. "A população é resiliente e está tranquila", ressalta.

Aragon, que é tenente-coronel da reserva da Brigada Militar, participa de um curso voltado à segurança urbana, resiliência e tecnologia de defesa civil e segurança. Ainda não há previsão para o retorno de Aragon ao Brasil porque o espaço aéreo de Israel está fechado.

Os prefeitos brasileiros que estavam em Israel foram transferidos na manhã desta segunda-feira (16) para a Jordânia, segundo informações da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Segundo a entidade, a comitiva de representantes municipais estava em deslocamento para um local onde embarcaria em um voo de retorno ao Brasil. Tesoureiro da Confederação, Nélio Aguiar, integrante do grupo, a comitiva ultrapassou por ônibus a fronteira.

No dia 8 de junho, uma comitiva de prefeitos, vices e secretários municipais viajou a Israel, a convite do país, para um evento de inovação em segurança pública. Durante a viagem, na noite de quinta-feira (12), teve início um conflito por mísseis entre Israel e Irã. Desde então, os gestores brasileiros foram obrigados a permanecer em bunkers.



Em nota, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, celebrou a chegada em segurança da comitiva de gestores municipais à Jordânia na manhã de segunda-feira. A comitiva ultrapassou por ônibus a fronteira e está no país em deslocamento a Arábia Saudita onde pegarão um avião para retornar ao Brasil.

Durante o fim de semana, a confederação tratou com o governo Federal e à Embaixada da Jordânia, solicitando apoio das autoridades locais com a possível saída dos gestores brasileiros por aquele país. A entidade mantém contato permanente com os mesmos, por meio de seu tesoureiro, e segue prestando todo o suporte necessário.

O quarto dia da guerra aérea entre Israel e o Irã resultou em uma intensa troca de fogo entre os dois países. O número de mortos no Irã chegou a 224, com civis representando 90% das vítimas, informou um porta-voz do Ministério da Saúde do Irã. No total, 24 pessoas em Israel, foram mortas no conflito até agora nos ataques com mísseis iraniano, todos civis.