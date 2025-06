Em meio a protestos, Trump exalta exército em parada

Em um dia de protestos com milhares nas ruas dos EUA e de um assassinato de uma deputada estadual, o aguardado desfile militar com dezenas de blindados e 6.700 soldados dos EUA na noite de sábado (14), em Washington, para satisfação do presidente Donald Trump, aniversariante do dia, que completou 79 anos. Mais cedo, ele fez questão de convocar a população a comparecer à parada militar.

Em um breve discurso, Trump exaltou o Exército e disse que havia chegado a hora de os EUA celebrarem suas vitórias. "Se vocês ameaçarem nossas pessoas, nossos soldados irão até você, e sua derrota será certa. Porque nossos soldados não desistem, não se entregam. Eles lutam e ganham", declarou o presidente.

"Todos os países celebram suas vitórias. Chegou a hora de fazermos o mesmo. E é o que estamos fazendo aqui". afirmou. Este é o primeiro desfile militar na capital depois de 34 anos. O motivo oficial são os 250 anos do Exército dos Estados Unidos, formado para lutar a guerra que deu a independência ao país em 1776, mas não à toa foi marcado no dia do aniversário de Trump.

Neste domingo (15), drones capturaram imagens de um protesto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado em Ocean Beach, em San Francisco, onde centenas de manifestantes se uniram para formar a frase "No King" (sem rei) na praia da Califórnia. O movimento surge como uma manifestação contra a Presidência de Trump, refletindo a crescente oposição às suas políticas e à sua liderança.