AIEA confirma radiação controlável com medidas de proteção em Natanz, no Irã

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, disse que há contaminação radiológica e química dentro das instalações nucleares em Natanz, localizada no Irã. "O tipo de radiação presente no interior da instalação, principalmente partículas alfa, é controlável com medidas adequadas de proteção contra radiação", afirmou Grossi, em declaração preparada para sua participação no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e publicada no site da AIEA.