Estados Unidos deslocam navios de guerra e ativos militares para proteger Israel

O Pentágono está posicionando navios de guerra e outros recursos militares no Oriente Médio para ajudar a proteger Israel e as tropas americanas de uma retaliação iraniana aos ataques israelenses das últimas horas, disseram autoridades americanas nesta sexta-feira (13).

O contratorpedeiro USS Thomas Hudner recebeu ordens para sedo Mediterrâneo, e um segundo contratorpedeiro deverá segui-lo. A Força Aérea tambémpara a região.Segundo o Departamento de Defesa, os ativos militarescontra o Irã. Autoridades do Pentágono ainda aguardam orientações do presidente Donald Trump e do Conselho de Segurança Nacional para saber como proceder nados contratorpedeiros navais, noticiado primeiramente pela agência de notícias Associated Press, poderia complementar a capacidade de Israel dedisparados como parte de uma retaliação iraniana.Embora autoridades militares americanas tenham dito nesta sexta-feira, que Israel tem, o Irã pode tentar sobrecarregar essas defesas com umemEm outubro passado, as forças dos Estados Unidos ajudaram Israel a impedir uma grande quantidade de mísseis e drones lançada pelo Irã depois que Israel matou um líder dedurante uma visita ao Irã e, em seguida,. Atualmente, há cerca dena região.