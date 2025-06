Secretário da Segurança de Porto Alegre vive momentos de tensão ao ser levado a bunker em Israel

Em razão dos ataques de Israel contra o Irã, o secretário de Segurança de Porto Alegre, Alexandre Aragon, que participa de um curso de segurança no Instituto de Liderança Internacional, em Israel, foi levado para um bunker. Ele está em agenda de trabalho no país representando a prefeitura de Porto Alegre, assim como secretários de diversos municípios brasileiros. Aragon foi conhecer as tecnologias em segurança de Israel.

Após os ataques envolvendo o Irã, Aragon foi levado a um local seguro e segue em contato com a equipe no Brasil. O secretário continuará acompanhando os desdobramentos locais. "Fomos levados três vezes para o bunker", destaca. Aragon chegou a Israel no dia 9 de junho e a volta ao Brasil está prevista para ocorrer no dia 20. O secretário de Segurança de Porto Alegre informa que, caso o conflito entre os dois países prossiga, a sua volta ao Brasil pode ser adiada. "Não há previsão de retorno. O espaço aéreo de Israel está fechado", comenta.

Alexandre Aragon está fazendo um curso sobre segurança em Israel Arquivo Pessoal/Divulgação/JC

O governo brasileiro, por meio de nota publicada nesta sexta-feira (13), condenou os ataques de Israel contra instalações nucleares e fábricas de mísseis do Irã, que mataram oficiais militares e cientistas do país. "O governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional", diz nota do Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty acrescentou que os ataques ameaçam mergulhar toda a região em um conflito de ampla dimensão, “com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. O Brasil insta todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato das hostilidades". O chefe supremo da República do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, prometeu responder aos ataques de Israel. Segundo as autoridades israelenses, o Irã já retaliou o país com ataque de drones, mas Teerã nega.