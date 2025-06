Queda de avião na Índia Já vitimou mais de 290 pessoas

Um avião da Air India que transportava 242 pessoas caiu em uma área residencial minutos após decolar em Ahmedabad, nesta quinta-feira (12) - o pior desastre aéreo do mundo em uma década. O avião estava a caminho do aeroporto Gatwick, em Londres, no Reino Unido.

Segundo a polícia, mais de 290 pessoas morreram e ao menos 41 pessoas estão feridas. Entre os mortos estão pelo menos cinco estudantes de medicina que estavam no refeitório de um alojamento universitário que foi atingido na queda, de acordo com a reitora da B.J. Medical College, Minakshi Parikh.

Em um primeiro momento, o chefe da polícia local, G.S. Malik, afirmou que parecia não haver sobreviventes no local. "O avião caiu em um bairro residencial, no qual há alguns escritórios. O acidente causou ainda mais vítimas", afirmou a autoridade à AFP.

Posteriormente, no entanto, Malik afirmou à agência de notícias indiana ANI que um sobrevivente do assento 11A foi encontrado. "Ele está hospitalizado e em tratamento. Ainda não é possível informar o número exato de mortes", afirmou. Segundo Dhananjay Dwivedi, secretário de Saúde de Gujarate, estado onde ocorreu o acidente, parentes das possíveis vítimas foram instruídas a fornecer amostras de DNA para identificar os mortos.

As mais de 240 pessoas a bordo incluíam 217 adultos, 11 crianças e dois bebês, disse uma pessoa com conhecimento do assunto à Reuters. De acordo com a Air India, eram 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Havia ainda dois pilotos e dez tripulantes na aeronave. Na lista de mortos está o político Vijay Rupani. Ele foi governador de Gujarat entre 2016 e 2021, cargo ocupado também pelo atual premiê indiano, Narendra Modi, entre 2001 e 2014.

"Neste momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos atualizações adicionais", disse a Air India na rede social X. Segundo o site de rastreamento de aviação Flightradar24, o avião era um Boeing 787-8 Dreamliner, uma das aeronaves de passageiros mais modernas atualmente.

O acidente ocorreu quando a aeronave estava ganhando altitude. Uma emissora mostrou o avião decolando sobre uma área residencial e, depois, desaparecendo da tela antes de uma enorme nuvem de fogo subir acima das casas.

De acordo com o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Ahmedabad, cidade no Oeste da Índia, a aeronave partiu às 13h39min locais (5h09min no Brasil) da pista 23. Emitiu um chamado "Mayday", sinalizando uma emergência, mas depois não houve mais resposta da aeronave. O Flightradar24 também informou que recebeu o último sinal da aeronave segundos após a decolagem.

Trata-se do primeiro acidente com o modelo, que começou a voar comercialmente em 2011, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network. O avião que caiu nesta quinta voou pela primeira vez em 2013 e foi entregue à Air India em janeiro de 2014, segundo o Flightradar24.

O acidente deve se tornar o pior no país ao menos desde 1996, quando um Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines e um Ilyushin Il-76 da Kazakhstan Airlines colidiram sobre Charkhi Dadri, cidade a pouco mais de 100 quilômetros de Nova Déli. As 349 pessoas a bordo das duas aeronaves morreram -a colisão aérea mais mortal da história e o terceiro pior acidente envolvendo um avião do mundo.