Índia: já foram encontrados 204 corpos após acidente de avião

avião de passageiros com destino a Londres



"Encontramos 204 corpos", disse o comissário de polícia da cidade, GS Malik, à AFP, acrescentando que 41 feridos estão "em tratamento". A polícia da cidade indiana de Ahmedabad informou que recuperou 204 corpos após um, com 242 pessoas a bordo, ter colidido com prédios residenciais após a decolagem nesta quinta-feira (12)."Encontramos 204 corpos", disse o comissário de polícia da cidade, GS Malik, à AFP, acrescentando que

O ex-chefe do Conselho de Ministros do governo indiano Vijay Rupani está na lista de passageiros do avião, mas ainda não se sabe qual seu estado de saúde. A imprensa indiana divulgou o ticket de voo de Rupani. Autoridades do país, no entanto, ainda não falaram oficialmente sobre a presença dele.



Entre as vítimas estão os que morreram na queda do avião e os que morreram nos prédios contra os quais o avião se chocou. "O trabalho de resgate está em andamento", disse Malik.

ACIDENTE FOI LOGO APÓS A DECOLAGEM

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India, além de 10 tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas.

Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto. Onze dos passageiros são crianças, segundo o ministro da Aviação Civil Murlidhar Mohol.

O acidente aconteceu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (4h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.

Aeronave caiu em área de prédios e atingiu uma pousada para médicos. O ponto da queda, segundo a BBC, fica perto do Hospital Civil de Ahmedabad. Uma imagem divulgada pela Força Central de Segurança Industrial da Índia mostra que a parte da cauda do avião ficou "presa" no edifício.

Ao menos cinco mortos estavam em solo, explicaram autoridades locais. Segundo a reitora da Universidade Médica B.J, mais de 50 estudantes almoçavam no momento em que o local foi atingido e cinco alunos que estavam no prédio morreram. "A maioria deles escapou, mas 10 ou 12 ficaram presos no fogo. A fumaça era muito densa", explicou a médica à imprensa local.

Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto foram bloqueadas. À BBC, a mãe de um médico que estava na hospedaria atingida falou que o filho pulou do segundo andar para se salvar. A política local Darshna Vaghela também disse que ajudou médicos a saírem das suas acomodações após o acidente.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

A plataforma de monitoramento FlightRadar24 perdeu o sinal da aeronave quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). O avião passou menos de um minuto voando após a decolagem, segundo o registro da plataforma. O aeroporto foi fechado imediatamente após o acidente, mas voltou a funcionar no fim do dia.

Boeing disse que tomou conhecimento do acidente. Em sua primeira mensagem oficial após a queda do avião, a companhia afirmou que está "coletando informações" sobre o assunto. As ações da companhia caíram 8% após o acidente.