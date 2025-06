Polícia de Los Angeles inicia prisões em massa após decreto de toque de recolher

A Polícia de Los Angeles anunciou que está fazendo prisões em massa no centro da cidade enquanto grupos desafiaram o primeiro dia de toque de recolher noturno, que foi imposto após protestos pró-imigração. A polícia disse que várias pessoas continuam se reunindo entre as ruas Spring e Alameda a noite. '

'Esses grupos estão sendo abordados e prisões em massa estão sendo iniciadas. O toque de recolher está em vigor'', afirmou em uma publicação ontem nas redes sociais. O departamento policial da cidade enfatizou que o toque de recolher vai das 20h às 6h, do horário local. As autoridades orientaram ainda empresas e moradores a documentarem ''danos e vandalismo'' em propriedades, por meio de um boletim de ocorrência online. A prefeita Karen Bass disse que 23 comércios foram saqueados durante a noite de segunda-feira.

Pelo menos 25 pessoas já foram presas após toque de recolher. A medida foi determinada apenas para o centro da cidade, uma área de 2,6 quilômetros quadrados. Segundo o decreto, que passou a valer nesta terça-feira (10), ''qualquer pessoa que continuar envolvida em reuniões ilegais e atividades criminosas será detida e presa''. A prefeita afirmou que o objetivo é deter pessoas ''mal-intencionadas'', que estão se aproveitando da escalada caótica do presidente Donald Trump durante os protestos.

Polícia diz que já realizou cerca de 300 prisões desde o início dos protestos. Depois do toque de recolher, os agentes se deslocaram pelas regiões centrais, disparando balas de borracha para tentar dispensar a multidão. De acordo com o Los Angeles Times, 25 pessoas foram presas. Na sexta-feira, manifestantes foram às ruas em reação às políticas de imigração de Trump. Após o governo do republicano determinar a meta de prender 3 mil estrangeiros por dia e expandir as operações dos agentes de imigração para além dos bairros mais perigosos do país, a população decidiu começar uma série de protestos.